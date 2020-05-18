ЦСКА празднует годовщину победы в Кубке УЕФА

Сегодня, 18 мая, московский ЦСКА отмечает годовщину победы в Кубке УЕФА по футболу.

Ровно 15 лет назад москвичи под руководством Валерия Газзаева выиграли в финале у португальского «Спортинга» (3:1). Эта победа стала первой для российских команд в истории Кубка УЕФА.

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился воспоминаниями того победного матча.

«В раздевалке Валерий Газзаев, наш тренер… Боже мой! Я до этого много раз видел его сердитым, но он так вошел в раздевалку, что просто с ума сойти!



Он пинал все, что под руку попало, ругался последними словами, ему было плевать. Как только он нас не называл. Сказал: «Значит так. Если вы не вернетесь на поле и не сделаете, что мы планировали, над чем работали, то нет смысла играть второй тайм. Сидите здесь и отдайте им кубок», — сказал Вагнер.