«КАМАЗ» не намерен отказываться от планов по выходу в ФНЛ

Футбольный клуб «КАМАЗ» не намерен отказываться от своих планов по выходу в ФНЛ. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал заместитель генерального директора челнинского клуба Тимур Феоктистов.



«Есть разная информация, каким образом будет возобновляться сезон, будут ли еще квоты в ФНЛ и пройдем ли мы лицензирование, если они будут. Но, безусловно, заявку на лицензирование мы, как клуб с подобающей инфраструктурой, подадим, если будет возможность.

Футбольный клуб «КАМАЗ» от своих планов по выходу в ФНЛ не отказывается. Каким образом это произойдет — по спортивному принципу в следующем сезоне или через дополнительные квоты, которые выдаст ФНЛ, мы на данный момент не знаем. Пока мы в ожидании, и у нас есть две стратегии. Основная из них — это то, что мы решаем задачу по выходу в ФНЛ в следующем сезоне», — сказал Феоктистов.

Напомним, ранее РФС объявил о возобновлении сезона в РПЛ с 21 июня. При этом чемпионаты ФНЛ и ПФЛ были прекращены досрочно. Победители своих зон в ПФЛ получат возможность пройти лицензирование и выступить в ФНЛ в следующем сезоне.

На момент прекращения чемпионата «КАМАЗ» занимал четвертое место в зоне «Урал-Приволжье».

О том, какие последствия для республиканских команд повлекло за собой решение РФС, можно почитать в материале «Реального времени».