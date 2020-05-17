Главное о коронавирусе на 17 мая: в РТ снижается заболеваемость, Италия отменяет карантин для прибывающих

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Больше неопределенных случаев заражения

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 84 новых случая COVID-19. 18 человек госпитализированы, 66 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания). Пять случаев являются завозными, все остальные заболевшие заразились на территории республики.

Больше всего инфицированных выявлено среди людей от 30 до 50 лет — 35

человек. В категории от 18 до 30 — 16 человек. От 50 до 60 лет 15

больных. От 60 до 70 лет 12 больных. Четверо пациентов в возрастной

категории от 70 до 80, еще двое от 80 до 90. Детей среди заболевших нет.

Большинство заболевших вновь выявлено в Казани — 60. Шестеро инфицированных обнаружены в Зеленодольском районе, трое — в Лаишевском. В Набережных Челнах, Высокогорском, Буинском и Тукаевском районах — по двое. Единичные случаи зафиксированы в Апастовском, Дрожжановском, Нижнекамском, Нурлатском, Пестречинском, Сабинском, Спасском районах Татарстана.



Таким образом, число заболевших в Татарстане достигло 2 232 случаев, семь человек умерли. Выздоровели за весь период 1 173 пациента ( плюс 65 за последние сутки).



Татарстан остается на 13-м месте по числу заболевших среди регионов России.



Прокурор Татарстана предупредил главу Минздрава РТ о недопустимости невыплат надбавок врачам, работающим с коронавирусными больными.

В Татарстане увеличилась доля больных, у которых не удалось определить источник заражения.

Глава Роспотребнадзора РТ заявила, что видит тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом.

Смерть сенатора и сорока медработников

За последние сутки в России выявлено 9 709 новых случаев коронавируса. Из больниц выписали 4 207 выздоровевших пациентов.

Таким образом, число зараженных в стране выросло до 281 752, а выздоровевших — до 67 373 человек.

Зафиксировано 94 новых смертельных случая. На данный момент от коронавируса умер 2 631 россиянин.



Топ регионов России по числу заболевших



От коронавируса скончался бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов.

В Подмосковье за нарушителями самоизоляции следят с аэростата ОКО.

В Карелии открываются туристические объекты на воздухе и библиотеки.

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 медицинских работников.

Протоиерей Димитрий Смирнов опроверг информацию о том, что его подключили к аппарату ИВЛ. Он лежит в больнице уже 2 недели.

Италия выбыла из лидеров по заболевшим и открывает границы

По состоянию на 10:50, количество случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 4 733 349. Умерли 313 384 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По числу заболевших на первом месте по-прежнему находятся США (1 507 773). На вторую строчку поднялась Россия, тройку замыкает Испания (276 505) На четвертом месте — Великобритания (240 161), на пятом — Бразилия (233 511). Италия вышла из пятерки лидеров по случаям заражения.

Число активно болеющих составляет 2 602 077 человек.

