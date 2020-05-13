Аналитики оценили введенные в Татарстане меры против COVID-19: «прогноз оптимистичен»

Аналитики InnoSTage сформировали математические модели распространения COVID-19 на основе анализа эффективности введенных в республике мер. По оценке экспертов, при условии соблюдения профилактических мер прогноз развития заражения «относительно оптимистичен».

Согласно прогнозу, пик распространения коронавируса в Татарстане придется на конец мая. Сдерживание роста позволит не перегрузить систему здравоохранения Татарстана. В результате число смертей должно удержаться на минимальном уровне.

По данным аналитиков, в Татарстане к 18 июля общее число заразившихся составит 6 987 человек. Однако прогноз будет действовать при соблюдении ограничительных мер.

