Прибывшие из Берлина жители Татарстана сегодня покинут обсервацию

Сегодня обсервацию в санатории «Ливадия» покинут 22 жителя республики, ранее прибывших из Берлина. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в РТ.

У ранее прибывших закончился 14-дневный карантин. Все они сдавали тесты на коронавирус. Анализы оказались отрицательными.

Также вчера обсервацию покинули туристы, прибывшие из Тайланда. Вместе с тем сегодня ожидается прибытие вывозного рейса из Ташкента.

