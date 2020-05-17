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Прибывшие из Берлина жители Татарстана сегодня покинут обсервацию

11:12, 17.05.2020
Прибывшие из Берлина жители Татарстана сегодня покинут обсервацию
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня обсервацию в санатории «Ливадия» покинут 22 жителя республики, ранее прибывших из Берлина. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в РТ.

У ранее прибывших закончился 14-дневный карантин. Все они сдавали тесты на коронавирус. Анализы оказались отрицательными.

Также вчера обсервацию покинули туристы, прибывшие из Тайланда. Вместе с тем сегодня ожидается прибытие вывозного рейса из Ташкента.

Общество Татарстан
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