Прибывшие из Берлина жители Татарстана сегодня покинут обсервацию
Сегодня обсервацию в санатории «Ливадия» покинут 22 жителя республики, ранее прибывших из Берлина. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в РТ.
У ранее прибывших закончился 14-дневный карантин. Все они сдавали тесты на коронавирус. Анализы оказались отрицательными.
Также вчера обсервацию покинули туристы, прибывшие из Тайланда. Вместе с тем сегодня ожидается прибытие вывозного рейса из Ташкента.
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