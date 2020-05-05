У прилетевших в Казань из Берлина россиян не выявили коронавирус

Первые тесты на коронавирус у прилетевших в Казань из Берлина россиян оказались отрицательными, сообщила глава пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Напомним, что накануне в столицу Татарстана прибыл борт из Германии. Он привез эвакуированных соотечественников, в том числе 22 жителей республики. Еще трое жителей Башкирии и по одному человеку из Марий Эл и Кировской области.

Все они были отправлены на обсервацию в санаторий «Ливадия». Там пациенты проведут 2 недели.