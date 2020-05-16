Сегодня прилетевшие из Таиланда туристы покинут обсервацию в «Ливадии»
Сегодня заканчивается карантин у прибывших в Казань вывозным рейсом из Таиланда. Они покинут санаторий «Ливадия».
Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в РТ, обсервацию в «Ливадии» покинут 12 человек. У всех прибывших отрицательный анализ на COVID-19.
Ранее «Реальное время» сообщало, что прибывших из Турции туристов из Татарстана разместили на обсервацию «Ливадии». В санатории на карантине остаются 69 вахтовиков, работавших в Якутии.
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