Сегодня прилетевшие из Таиланда туристы покинут обсервацию в «Ливадии»

Фото: пресс-служба казанского аэропорта

Сегодня заканчивается карантин у прибывших в Казань вывозным рейсом из Таиланда. Они покинут санаторий «Ливадия».

Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в РТ, обсервацию в «Ливадии» покинут 12 человек. У всех прибывших отрицательный анализ на COVID-19.

Ранее «Реальное время» сообщало, что прибывших из Турции туристов из Татарстана разместили на обсервацию «Ливадии». В санатории на карантине остаются 69 вахтовиков, работавших в Якутии.

