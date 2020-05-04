Прилетевших из Берлина в Казань россиян отправили на карантин

Россиян, прибывших сегодняшним рейсом из Берлина в Казань, отправили на двухнедельную обсервацию в санаторий «Ливадия». Всего на карантин отправляются 27 челорвек.

Среди них 22 жителя Татарстана, еще трое жителей Башкирии и по одному человеку из Марий Эл и Кировской области, сообщает оперштаб РТ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Завтра в Уфу прибывает самолет из Анталии. По предварительным данным должны вернуться 35 человек. Жители республики будут автобусом доставлены в Татарстан и заселены на двухнедельный карантин в «Ливадию».

Напомним, сегодня вечером в Казань прибыл рейс из Берлина, привезший застрявших в Германии россиян.