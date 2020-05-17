Новости происшествий

01:47 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Башкирии двое пострадали и один человек погиб в жесткой аварии «Газели» с легковушкой

01:24, 17.05.2020
В Башкирии двое пострадали и один человек погиб в жесткой аварии «Газели» с легковушкой
Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии двое людей пострадали и один погиб в столкновении легковушки с «Газелью». Об этом сообщает ГИБДД республики.

Авария произошла 16 мая в 16 часов в городе Октябрьский. На втором километре дороги Октябрьский — Туймазы столкнулись Datsun on-DO и встречная «Газель» в цельнометаллическом кузове.

В результате аварии 40-летний водитель легковушки скончался на месте. Водитель «Газели» и пассажир госпитализированы с травмами в больницу.

Причина аварии пока не названа.

Ранее в Набережных Челнах байкер получил перелом позвоночника.

ПроисшествияАвто Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров