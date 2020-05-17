В Башкирии двое пострадали и один человек погиб в жесткой аварии «Газели» с легковушкой

Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии двое людей пострадали и один погиб в столкновении легковушки с «Газелью». Об этом сообщает ГИБДД республики.

Авария произошла 16 мая в 16 часов в городе Октябрьский. На втором километре дороги Октябрьский — Туймазы столкнулись Datsun on-DO и встречная «Газель» в цельнометаллическом кузове.

В результате аварии 40-летний водитель легковушки скончался на месте. Водитель «Газели» и пассажир госпитализированы с травмами в больницу.

Причина аварии пока не названа.



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