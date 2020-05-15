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В Набережных Челнах байкер получил перелом позвоночника

11:43, 15.05.2020
В Набережных Челнах байкер получил перелом позвоночника
Фото: отделение пропаганды ГИБДД

В Набережных Челнах байкер получил тяжелые травмы в столкновении с легковушками. По предварительным данным, мотоциклист госпитализирован с травмой позвоночника.

Авария произошла напротив 19-го комплекса поселка ЗЯБ. Водитель мотоцикла без прав превысил скорость и не соблюдал дистанцию и врезался в двигавшуюся впереди «Мазду». После этого мотоцикл столкнулся еще с одним автомобилем «Киа», который от удара выехал на встречную полосу.

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, его доставили в больницу.

Ранее ГИБДД РТ начала проводить рейды с помощью мотопатрулей после смертельной аварии с участием байкера в Казани.

ПроисшествияАвто Татарстан
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