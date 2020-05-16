Ученые США нашли антитело, которое может вывести коронавирус из организма человека за три дня

Ученые американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics сообщили, что обнаружили антитело, которое способно заблокировать коронавирус и вывести его из организма человека в течение трех дней.

Исследователи изучили множество антител и пришли к выводу, что одно из них, STI-1499, может на 100% защитить клетки человека от заражения коронавирусом типа SARS-CoV-2.

Это антитело «обволакивает» вирус и выводит его из организма. Подчеркиваем, что это лекарство. Найдено решение, которое точно работает», — передает Fox News слова основателя компании доктора Генри Джи.

Ученый отметил, что испытания проходили только в лаборатории, поэтому компания не может приступить к выпуску лекарства.

Также Джи подчеркнул, что карантинные меры можно будет снять, если применить это лекарство.

Ранее глава Федерального медико-биологического агенства Вероника Скворцова рассказала о препарате, подавляющем действие коронавируса через 48 часов.

