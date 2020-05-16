Назван препарат, подавляющий действие коронавируса через 48 часов

Глава Федерального медико-биологического агенства Вероника Скворцова рассказала об успешных доклинических исследованиях препарата «Мефлохин» против коронавируса.

По ее словам, «Мефлохин», применяющийся при лечении малярии, подавляет действие коронавируса через 48 часов. При этом для лечения достаточно очень малой дозы. Она назвала препарат имеющим потенциал как в профилактической, так и лечебных целях.

Исследование показало, что к концу первой недели 70% пациентов, принимающих «Мефлохин», не имеют коронавируса. Однако Скворцова подчеркнула, что эти данные являются предварительными, передает РИА «Новости».

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