В Татарстане образовали республиканский оргкомитет первых Игр стран СНГ в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению первых Игр стран СНГ в Казани в 2020 году. Соответствующий документ появился на официальном сайте казанского Кремля.

Основными задачами оргкомитета станут разработка плана мероприятий, обеспечение контроля и анализа его выполнения, а также организация взаимодействия органов власти и общественных объединений.

Председателем республиканского оргкомитета является президент РТ Рустам Минниханов.

Напомним, что Игры стран СНГ и Urban Games должны пройти в Казани во второй половине 2020 года. Ранее в Минспорта РФ уже показали логотипы обоих мероприятий, а также талисман соревнований.