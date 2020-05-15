В Татарстане образовали республиканский оргкомитет первых Игр стран СНГ в Казани
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению первых Игр стран СНГ в Казани в 2020 году. Соответствующий документ появился на официальном сайте казанского Кремля.
Основными задачами оргкомитета станут разработка плана мероприятий, обеспечение контроля и анализа его выполнения, а также организация взаимодействия органов власти и общественных объединений.
Председателем республиканского оргкомитета является президент РТ Рустам Минниханов.
Напомним, что Игры стран СНГ и Urban Games должны пройти в Казани во второй половине 2020 года. Ранее в Минспорта РФ уже показали логотипы обоих мероприятий, а также талисман соревнований.СпортОбщество Татарстан
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