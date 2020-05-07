Минспорта РФ показало логотип первых Игр СНГ, которые пройдут в Казани

Министерство спорта РФ рассказало, какими будут логотип и талисман Первых Игр стран Содружества Независимых Государств, которые должны пройти в Казани во второй половине 2020 года.

Автором макета логотипа стала Альбина Сафиуллина из Казани. На нем изображена Жар-птица. Талисманом стал барс, и его нарисовал Ибрагим Дурдиев из Москвы.

«Ожидается, что в Играх примут участие около 3500 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет (в зависимости от вида спорта) из 11 стран СНГ. Они разыграют около 280 комплектов медалей», — сообщает пресс-служба министерства.

В спортивную программу Игр войдут соревнования по армрестлингу, бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, борьбе на поясах, водному поло, пляжному волейболу, вольной и греко-римской борьбе, гиревому спорту, дзюдо, карате, мас-рестлингу, настольному теннису, плаванию, самбо, тайскому боксу, танцевальному спорту, фехтованию, футзалу, художественной гимнастике и шахматам.

Напомним, еще в марте власти Татарстана подчеркивали, что подготовка к Играм ведется в штатном режиме. Президент республики Рустам Минниханов вошел в оргкомитет Игр.