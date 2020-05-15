Стал известен пол ребенка, которого в Москве родила «хрустальная леди» из Казани

Фото: @liliyatimergal

Стал известен пол ребенка, которого родила «хрустальная леди» из Казани Лилия Тимергалиева. Она сообщила, что у нее родился сын.

«Вечером 13 мая у нас с @rishattimer на свет появился прекрасный сын. Аллага шокер! На данным этапе набираемся сил. Поэтому более подробно позже», — написала Лилия, призвав друзей помолиться за здоровье ее и сына.

Ранее Лилия Тимергалиева рассказала на Первом канале, как они с мужем мечтают стать родителями. Пара хотела взять ребенка из детдома, но выяснилось, что Лилия беременна. Врачи рекомендовали женщине избавиться от плода, так как это угрожало жизни самой «хрустальной леди», у которой есть диагноз «несовершенный остеогенез» (ломкость костей). Несмотря на рекомендации, она решилась сохранить ребенка и успешно выносила его.

