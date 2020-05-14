Путинские выплаты врачам «ковидных» пациентов оказались привязаны к «фактически отработанному времени»

Фото: Дмитрий Коротаев (iz.ru)

Выплаты врачам — за «фактически отработанное время»

Правительство Татарстана утвердило порядок предоставления стимулирующих выплат врачам, которые работают с заболевшими новым коронавирусом COVID-19, а также порядок их финансирования. Действие документа распространяется на «правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года». Сегодня его опубликовали на сайте кабмина.

Деньги на выплаты врачам будут поступать из федерального бюджета в республиканский, а оттуда — в государственные медицинские учреждения, подведомственные Минздраву РТ и его структурным подразделениям.

Отчитываться за использованные средства больницы и поликлиники должны будут не позднее второго числа месяца. Субсидии будут возвращаться из больниц, если те предоставляют недостоверные отчеты, используют деньги не по назначению или же у них нет или снизилась потребность в деньгах на выплаты.

Стимулирующие выплаты полагаются следующим категориям медработников, работающих с «ковидными» пациентами:

врачам скорой помощи — 50 тысяч в месяц;

среднему и младшему медперсоналу скорых, водителям — 25 тысяч рублей в месяц;

врачам больниц — 80 тысяч рублей в месяц;

среднему медперсоналу — 50 тысяч рублей в месяц;

младшему медперсоналу — 25 тысяч в месяц.

Медицинские организации должны выпустить собственные приказы, в которых должны будут указать перечень должностей и структурных подразделений, работа в которых дает право на получение стимулирующих выплат.

Врачам скорой помощи предусмотрены надбавки в 50 тысяч в месяц. Фото Максима Платонова

В этих же локальных документах будет определяться и размер выплат сотрудникам.

Стимулирующие выплаты — величина не фиксированная. Их будут начислять «в соответствии с занимаемой должностью за фактически отработанное время», и они не могут быть больше вышеперечисленных сумм.

Ответственность за начисление выплат несут сами медицинские организации.

Спецвыплата на 3 месяца

В начале апреля президент России Владимир Путин перед совещанием с членами правительства и главами регионов предложил на 3 месяца установить специальную выплату врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Также для врачей установят повышенные страховые гарантии, аналогичные военным.

Всего из резервного фонда на дополнительные выплаты врачам по всей России выделят чуть более 45 миллиардов. Должностные лица и руководители медучреждений, незаконно ограничившие обещанные выплаты врачам, будут привлечены к уголовной ответственности.

Несколько дней назад Путин анонсировал специальную федеральную доплату и для социальных работников (которые трудятся в домах престарелых, инвалидов и т. д.). Выплата распространяется на период с 15 апреля по 15 июля. Названные сотрудники получат по 40 тысяч рублей за двухнедельную смену (если они работают с фактически заболевшими — 60 тысяч).



Дарья Пинегина