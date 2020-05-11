Руководители, которые не перечислят врачам доплаты за работу «по коронавирусу», понесут ответственность

Должностные лица и руководители медучреждений, незаконно ограничившие обещанные президентом выплаты врачам за работу с пациентами, заразившимися коронавирусом, будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает телеграм-канал «ГлавМедиа» со ссылкой на источники в СК РФ.

Накануне стало известно, что Татарстан получит более 50 млн рублей на доплаты медикам, лечащим пациентов от коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин предложил на 3 месяца установить специальные доплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Для врачей выплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей.

