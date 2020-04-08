Новости общества

22:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин предложил установить специальную выплату врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом

15:43, 08.04.2020
Путин предложил установить специальную выплату врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин перед совещанием с членами правительства и главами регионов предложил на три месяца установить специальную выплату врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

Для врачей выплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей.

Врачи скорой помощи получат по 50 тыс. рублей в месяц, все остальные работники скорой помощи — 25 тыс. рублей.

Также для врачей установят повышенные страховые гарантии, аналогичные военным.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию обращения главы государства.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров