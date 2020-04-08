Путин предложил установить специальную выплату врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин перед совещанием с членами правительства и главами регионов предложил на три месяца установить специальную выплату врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

Для врачей выплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей.

Врачи скорой помощи получат по 50 тыс. рублей в месяц, все остальные работники скорой помощи — 25 тыс. рублей.

Также для врачей установят повышенные страховые гарантии, аналогичные военным.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию обращения главы государства.