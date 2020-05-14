В казанских парках и скверах 18 мая включат фонтаны

В казанских парках и скверах 18 мая откроется сезон фонтанов. Сейчас их готовят к включению, пишет пресс-служба мэрии Казани.

Первым 18 мая заработает фонтан в Горкинско-Ометьевском лесу, 19 мая — на бульваре «Ак чәчәкләр» («Белые цветы») и в Лядском саду, 21 мая — в сквере им. Карима Тинчурина. 27 мая закончится расконсервация фонтанов в парке им. Горького, а 28 мая — в парке «Крылья Советов». 3 июня включат самый большой фонтан в городе — на озере Нижний Кабан.

Сезон фонтанов в Казани в этом году начнется чуть позже из-за эпидемии коронавируса.

Власти Москвы в конце апреля отложили запуск фонтанов.