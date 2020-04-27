Власти Москвы отложили запуск фонтанов
В Москве принято решение отложить запуск сезона фонтанов из-за пандемии. О данном решении заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пёетр Бирюков.
«В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов», — передает слова Бирюкова RT.
Когда именно запустятся фонтаны, пока неизвестно. Решение будет принято исходя из сложившейся ситуации.Общество
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