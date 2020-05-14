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Жителей Татарстана призвали не брать детей с собой в магазины

12:34, 14.05.2020
Жителей Татарстана призвали не брать детей с собой в магазины
Фото: realnoevremya.ru

Жители Татарстана должны по возможности не брать с собой детей в магазины во время эпидемии коронавируса. Об этом на онлайн-брифинге сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

По ее словам, если человек заботится о здоровье своего ребенка, то не поведет его в продуктовый магазин, понимая, что это место риска.

С 12 мая в Татарстане обязательно ношение масок и перчаток в магазинах и общественном транспорте.

Также в ходе брифинга Галимова заявила, что в республике не используют ИВЛ, которые горели в Москве и Петербурге.

ОбществоВласть Татарстан
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