В Татарстане не используют ИВЛ, которые горели в Москве и Петербурге

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) производства Уральского приборостроительного завода сейчас не используются в больницах Татарстана, но находятся в резерве. Об этом на онлайн-брифинге сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

По ее словам, в Татарстане почти 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ. Большая их часть не задействована. Аппараты Уральского приборостроительного завода «АВЕНТА-М» составляют «мизерную часть резерва».

В Петербурге из-за возгорания уральского аппарата ИВЛ начался пожар, погибли пять пациентов. Позже Росздравнадзор отозвал аппараты «АВЕНТА-М».

В Татарстане за последние сутки выявили 61 заболевшего. Всего в Татарстане зарегистрировано 1 980 случаев заражения COVID-19, умерли семь человек.

