«Кировец» подтвердил свое участие в Высшей лиге на следующий сезон
В следующем сезоне «Кировец» продолжит свои выступления в Высшей лиге по хоккею с мячом. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.
Прошлый сезон стал для «Кировца» дебютным после исторического возрождения команды. Уфимцы стали победителями зонального этапа в Высшей лиге, возглавив группу II.
Также «Кировец» является действующим обладателем Кубка России по мини-хоккею с мячом.
Напомним, ранее председатель попечительского совета команды Рустем Ахмадинуров рассказал о затратах региона на финансирование уфимского клуба.СпортХоккей с мячом Башкортостан
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