«Кировец» подтвердил свое участие в Высшей лиге на следующий сезон

В следующем сезоне «Кировец» продолжит свои выступления в Высшей лиге по хоккею с мячом. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Прошлый сезон стал для «Кировца» дебютным после исторического возрождения команды. Уфимцы стали победителями зонального этапа в Высшей лиге, возглавив группу II.

Также «Кировец» является действующим обладателем Кубка России по мини-хоккею с мячом.

Напомним, ранее председатель попечительского совета команды Рустем Ахмадинуров рассказал о затратах региона на финансирование уфимского клуба.