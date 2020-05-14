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«Кировец» подтвердил свое участие в Высшей лиге на следующий сезон

10:53, 14.05.2020
«Кировец» подтвердил свое участие в Высшей лиге на следующий сезон
Фото: vk.com/bashbandy

В следующем сезоне «Кировец» продолжит свои выступления в Высшей лиге по хоккею с мячом. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Прошлый сезон стал для «Кировца» дебютным после исторического возрождения команды. Уфимцы стали победителями зонального этапа в Высшей лиге, возглавив группу II.

Также «Кировец» является действующим обладателем Кубка России по мини-хоккею с мячом.

Напомним, ранее председатель попечительского совета команды Рустем Ахмадинуров рассказал о затратах региона на финансирование уфимского клуба.

СпортХоккей с мячом Башкортостан
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