Годовой бюджет «Кировца» составляет 10 миллионов рублей

Председатель попечительского совета команды по хоккею с мячом «Кировец» Рустем Ахмадинуров рассказал о затратах региона на финансирование уфимского клуба.

«В Башкортостане хоккей с мячом — самый менее затратный вид спорта из всех в республике. У нас годовой бюджет у «Кировца» — порядка 20 миллионов рублей. Для сравнения, в волейболе мы тратим в 10 раз больше. Сюда входит и детская школа, зарплата команды, выезды.

Это недорогой вид спорта, в котором мы видим перспективы. В Башкирии для этого есть все условия — снежная зима, есть стадион «Динамо», любители хоккея с мячом, женская команда и так далее. Самое главное, команда смогла неплохо выступить в чемпионате. Хоккей с мячом в регионе будет развиваться», — сказал Ахмадинуров.

Также руководитель поделился планами развития и перспективами «Кировца» в дальнейшем. По словам Ахмадинурова, через сезон перед клубом намерены поставить задачу выхода в Суперлигу.

«В плане развития хотелось бы поставить перед «Кировцем» задачу выхода в Суперлигу в ближайшие годы. Возможно, не на следующий, а через сезон, нам надо получить повышение. Также мы ставим вопрос о женской команде. Хотим в 2021 году провести в Башкирии чемпионат мира среди женских сборных, что уже обсуждается. Не планируем ли мы сменить название клуба? Да, все вполне возможно», — сказал Ахмадинуров.

Напомним, «Кировец» был возрожден в начале 2019 года по инициативе главы Башкортостана Радия Хабирова. В своем первом сезоне команда вышла в финальные соревнования в Высшей лиге.