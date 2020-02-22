В Челнах судят группу рабочих КАМАЗА, которые вывезли с завода запчасти на миллион рублей

В Набережных Челнах на скамье подсудимых оказались пятеро рабочих одного из заводов КАМАЗа. Их обвиняют в том, что они похитили с предприятия запчасти на общую сумму 1,1 млн рублей.

По версии следствия, пятеро работников, среди которых три женщины, разработали схему по вывозу с предприятия запчастей и комплектующих. Фигуранты дела признали свою вину частично. Четверо из них обвиняются в краже особо крупном размере, один — в покушении на кражу, передает Chelny-biz.ru.