В ПФР по Татарстану рассказали, сколько семей получат путинские выплаты

В Татарстане около 700 тыс. семей с детьми получат путинские выплаты, об этом сообщила начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий ПФР по РТ Светлана Гайдук.

Так, порядка 54 тыс. детей получат выплаты за апрель, май и июнь в размере 5 тыс. рублей. 640 тыс. семей с детьми от 3 до 16 лет получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Отмечается, что эти деньги не будут облагаться налогами и учитываться органами, которые рассчитывают субсидии. Выплаты идут в качестве адресной помощи.

В понедельник президент России Владимир Путин в ходе своего обращения анонсировал единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.



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