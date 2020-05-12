Как получить новые путинские выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. Инструкция

Вчера президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам назвал новые меры поддержки для семей в условиях пандемии коронавируса. Правительство РФ утвердило документ, в котором прописан порядок получения выплат.

Так, разовую выплату в размере 10 тыс. рублей могут получить семьи на каждого ребенка от 3 до 16 лет с 1 июня. Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг или на сайте ПФР. Также можно обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда по месту жительства, пребывания или фактического проживания.

Заявление будет рассматриваться не более пяти дней. После этого деньги поступят в течение трех дней на расчетный счет в российском банке. Отмечается, что обратиться за выплатой можно до 1 октября этого года.

Выплату могут получить граждане России, которые проживают на территории страны. При этом ребенок может быть усыновленным.

Также семьи, где воспитываются дети до трех лет, могут претендовать на выплаты за апрель, май и июнь в размере 5 тыс. рублей. Чтобы получить их, следует обратиться в ПФР.

Это нужно сделать одному из родителей или усыновителей. Для заполнения заявления потребуются следующие данные:

данные о родителе, который заполняет заявление;

данные из свидетельства о рождении ребенка (если такого документа нет, то нужно обратиться в ПФР или МФЦ лично);

реквизиты банковского счета (их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер личного счета, БИК и номер корреспондентского счета).

Выплата поступает только на счет заявителя. Деньгами можно распоряжаться на свое усмотрение. Стоит отметить, что эта сумма не учитывается в расчете дохода семьи при предоставлении других мер социальной поддержки.