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На фоне коронакризиса налоговая фиксирует рост числа предпринимателей в Татарстане

13:00, 13.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
На фоне коронакризиса налоговая фиксирует рост числа предпринимателей в Татарстане
Фото: Илья Репин

За два месяца в Татарстане стало на 1771 предприятие больше

Аналитическая служба «Реального времени» изучила обновившиеся данные из Единого реестра субъектов МСП РФ. С 10 марта по 10 мая в Татарстане открылось 1438 юрлиц и 333 ИП. Всего 1771 открывшееся предприятие — это абсолютное 7-е место в России. Лидируют здесь, разумеется, Москва (16 443), Санкт-Петербург (10 070) и Московская область (7 771), следом идут Краснодарский край (2 309), Свердловская (2 015) и Новосибирская области (1 969). Замыкает первую десятку Башкортостан с 1 146 новыми предприятиями.

Топ-10 регионов России по количеству МСП, открывшихся с 10 марта по 10 мая

Регион10 марта10 апреля10 маяПрирост
Москва758 589761 538775 03216 443
Санкт-Петербург362 702364 475372 77210 070
Московская область359 660362 637367 4317 771
Краснодарский край 278 366278 872280 6752 309
Свердловская область203 256203 920205 2712 015
Новосибирская область146 255147 095148 2241 969
Татарстан159 252160 009161 0231 771
Ленинградская область64 84465 35966 2561 412
Дагестан37 05037 40638 2021 152
Башкирия127 610128 025128 7561 146

Рост абсолютных цифр и стабильное нахождение в топ-7 лидеров понятно: Татарстан — один из самых развитых в России регионов в экономическом плане. В марте республика была на шестом месте в стране по показателю новых открытий. Однако в процентном соотношении республика прибавила не так существенно: всего 1,1%. Лидерами по процентному росту оказались Чечня, Ингушетия и Чукотка (5,72%, 3,98% и 3,65% соответственно).

Лидер в Поволжье по количеству юрлиц

По количеству открывшихся юрлиц республика удерживает уверенное первое место в Поволжье. Следом с большим отрывом идут Башкортостан (786 новых юридических лиц), Нижегородская (696) и Самарская (590) области. Антилидеры этого рейтинга — Мордовия (минус 1 юрлицо за два месяца) и Марий Эл (открылось всего 36 предприятий).

Главный фактор роста — количество микропредприятий (с численностью сотрудников до 10 человек). Их в республике стало больше на 1439. Следом за Татарстаном по этому показателю идет Башкортостан с показателем почти вдвое меньше (790). Дальше идут Нижегородская (714) и Самарская (616) области.

Топ-10 регионов ПФО по количеству микропредприятий, открывшихся с 10 марта по 10 мая

Регионмарт 2020апрель 2020май 2020прирост
Татарстан68 93969 72270 3781 439
Башкортостан48 71049 19749 500790
Нижегородская область54 67655 12355 481714
Самарская область64 43964 75365 055616
Пермский край39 44739 69739 888441
Саратовская область24 84225 00925 153311
Удмуртия22 3462249722 620274
Пензенская область13 23113 31113 390159
Ульяновская область16 14016 19916 267127
Чувашия13 48813 53713 604116

А вот по числу новых ИП Татарстан не входит и в тройку лидеров: в Самарской области за период с 10 марта по 10 мая работать начали 548 «ипэшников», в Нижегородской — 393, в Башкирии — 360, в Пермском крае 378. Мы только пятые. Отрицательный прирост по этому показателю показали Чувашия (ИП в республике стало меньше на 120 единиц) и Кировская область (210 закрывшихся ИП).

Отрицательный прирост по малым предприятиям, незначительный — по средним

Сведений в реестре о малых и средних предприятиях в Поволжье (и в стране в целом) немного. По обновленным данным реестра, в регионе за два месяца баланс увеличился только на 9 средних предприятий (4 прибавились в Татарстане, 3 в Саратовской области, по два в Башкирии и Нижегородской области). В Кировской, Самарской областях и в Мордовии предприятия из разряда средних выбывали из реестра.

Отток из таблицы малых предприятий существеннее. В Поволжье всего их стало меньше на 109 единиц. Прирост (по 1 предприятию) показали только Пензенская и Саратовская области, в остальных регионах ПФО наблюдается отток. В Татарстане их стало меньше на 5. Лидеры по оттоку малых предприятий — Самарская область (-23), Нижегородская (-20), Пермский край (-17) и Удмуртия (-14).

Пока мы видим картину только по микропредприятиям и ИП

Многие эксперты продолжают связывать открытие новых микробизнесов с тем, что предприниматели стараются получить все возможности и преференции, которые может дать в сложившихся катастрофических для экономики условиях статус МСП. Постепенно легализуются самозанятые — до сих пор они имели совсем немного возможностей для маневра в условиях коронакризиса.

Несмотря на то что на значительную часть льгот (например, на налоговые каникулы) могут претендовать только предприятия, которые были включены в реестр МСП ФНС по состоянию на 1 марта, кое-какая поддержка «новичкам» все равно оказывается. Например, приостановление проверок и продление срока сдачи отчетности распространяется на все МСП, как и двукратное снижение ставки страховых взносов на зарплаты меньше МРОТ.

Значимых изменений количества малых и средних предприятий не наблюдается по причине того, что данные об этих изменениях загружаются в Единый реестр централизованно с меньшей периодичностью. Сведения о принадлежности хозяйствующего субъекта к категории субъектов малого и среднего предпринимательства обновляются 10 августа на основе тех данных, которые будут в распоряжении Федеральной налоговой службы по состоянию на 1 июля. Поэтому полная картина по этому вопросу появится как раз к августу.

Людмила Губаева
Бизнес Татарстан
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