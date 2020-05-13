На фоне коронакризиса налоговая фиксирует рост числа предпринимателей в Татарстане

Фото: Илья Репин

За два месяца в Татарстане стало на 1771 предприятие больше

Аналитическая служба «Реального времени» изучила обновившиеся данные из Единого реестра субъектов МСП РФ. С 10 марта по 10 мая в Татарстане открылось 1438 юрлиц и 333 ИП. Всего 1771 открывшееся предприятие — это абсолютное 7-е место в России. Лидируют здесь, разумеется, Москва (16 443), Санкт-Петербург (10 070) и Московская область (7 771), следом идут Краснодарский край (2 309), Свердловская (2 015) и Новосибирская области (1 969). Замыкает первую десятку Башкортостан с 1 146 новыми предприятиями.

Топ-10 регионов России по количеству МСП, открывшихся с 10 марта по 10 мая

Регион 10 марта 10 апреля 10 мая Прирост Москва 758 589 761 538 775 032 16 443 Санкт-Петербург 362 702 364 475 372 772 10 070 Московская область 359 660 362 637 367 431 7 771 Краснодарский край 278 366 278 872 280 675 2 309 Свердловская область 203 256 203 920 205 271 2 015 Новосибирская область 146 255 147 095 148 224 1 969 Татарстан 159 252 160 009 161 023 1 771 Ленинградская область 64 844 65 359 66 256 1 412 Дагестан 37 050 37 406 38 202 1 152 Башкирия 127 610 128 025 128 756 1 146

Рост абсолютных цифр и стабильное нахождение в топ-7 лидеров понятно: Татарстан — один из самых развитых в России регионов в экономическом плане. В марте республика была на шестом месте в стране по показателю новых открытий. Однако в процентном соотношении республика прибавила не так существенно: всего 1,1%. Лидерами по процентному росту оказались Чечня, Ингушетия и Чукотка (5,72%, 3,98% и 3,65% соответственно).



Лидер в Поволжье по количеству юрлиц

По количеству открывшихся юрлиц республика удерживает уверенное первое место в Поволжье. Следом с большим отрывом идут Башкортостан (786 новых юридических лиц), Нижегородская (696) и Самарская (590) области. Антилидеры этого рейтинга — Мордовия (минус 1 юрлицо за два месяца) и Марий Эл (открылось всего 36 предприятий).

Главный фактор роста — количество микропредприятий (с численностью сотрудников до 10 человек). Их в республике стало больше на 1439. Следом за Татарстаном по этому показателю идет Башкортостан с показателем почти вдвое меньше (790). Дальше идут Нижегородская (714) и Самарская (616) области.

Топ-10 регионов ПФО по количеству микропредприятий, открывшихся с 10 марта по 10 мая

Регион март 2020 апрель 2020 май 2020 прирост Татарстан 68 939 69 722 70 378 1 439 Башкортостан 48 710 49 197 49 500 790 Нижегородская область 54 676 55 123 55 481 714 Самарская область 64 439 64 753 65 055 616 Пермский край 39 447 39 697 39 888 441 Саратовская область 24 842 25 009 25 153 311 Удмуртия 22 346 22497 22 620 274 Пензенская область 13 231 13 311 13 390 159 Ульяновская область 16 140 16 199 16 267 127 Чувашия 13 488 13 537 13 604 116

А вот по числу новых ИП Татарстан не входит и в тройку лидеров: в Самарской области за период с 10 марта по 10 мая работать начали 548 «ипэшников», в Нижегородской — 393, в Башкирии — 360, в Пермском крае 378. Мы только пятые. Отрицательный прирост по этому показателю показали Чувашия (ИП в республике стало меньше на 120 единиц) и Кировская область (210 закрывшихся ИП).



Отрицательный прирост по малым предприятиям, незначительный — по средним

Сведений в реестре о малых и средних предприятиях в Поволжье (и в стране в целом) немного. По обновленным данным реестра, в регионе за два месяца баланс увеличился только на 9 средних предприятий (4 прибавились в Татарстане, 3 в Саратовской области, по два в Башкирии и Нижегородской области). В Кировской, Самарской областях и в Мордовии предприятия из разряда средних выбывали из реестра.

Отток из таблицы малых предприятий существеннее. В Поволжье всего их стало меньше на 109 единиц. Прирост (по 1 предприятию) показали только Пензенская и Саратовская области, в остальных регионах ПФО наблюдается отток. В Татарстане их стало меньше на 5. Лидеры по оттоку малых предприятий — Самарская область (-23), Нижегородская (-20), Пермский край (-17) и Удмуртия (-14).

Пока мы видим картину только по микропредприятиям и ИП



Многие эксперты продолжают связывать открытие новых микробизнесов с тем, что предприниматели стараются получить все возможности и преференции, которые может дать в сложившихся катастрофических для экономики условиях статус МСП. Постепенно легализуются самозанятые — до сих пор они имели совсем немного возможностей для маневра в условиях коронакризиса.

Несмотря на то что на значительную часть льгот (например, на налоговые каникулы) могут претендовать только предприятия, которые были включены в реестр МСП ФНС по состоянию на 1 марта, кое-какая поддержка «новичкам» все равно оказывается. Например, приостановление проверок и продление срока сдачи отчетности распространяется на все МСП, как и двукратное снижение ставки страховых взносов на зарплаты меньше МРОТ.



Значимых изменений количества малых и средних предприятий не наблюдается по причине того, что данные об этих изменениях загружаются в Единый реестр централизованно с меньшей периодичностью. Сведения о принадлежности хозяйствующего субъекта к категории субъектов малого и среднего предпринимательства обновляются 10 августа на основе тех данных, которые будут в распоряжении Федеральной налоговой службы по состоянию на 1 июля. Поэтому полная картина по этому вопросу появится как раз к августу.

Людмила Губаева