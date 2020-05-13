На фоне коронакризиса налоговая фиксирует рост числа предпринимателей в Татарстане
За два месяца в Татарстане стало на 1771 предприятие больше
Аналитическая служба «Реального времени» изучила обновившиеся данные из Единого реестра субъектов МСП РФ. С 10 марта по 10 мая в Татарстане открылось 1438 юрлиц и 333 ИП. Всего 1771 открывшееся предприятие — это абсолютное 7-е место в России. Лидируют здесь, разумеется, Москва (16 443), Санкт-Петербург (10 070) и Московская область (7 771), следом идут Краснодарский край (2 309), Свердловская (2 015) и Новосибирская области (1 969). Замыкает первую десятку Башкортостан с 1 146 новыми предприятиями.
Топ-10 регионов России по количеству МСП, открывшихся с 10 марта по 10 мая
|Регион
|10 марта
|10 апреля
|10 мая
|Прирост
|Москва
|758 589
|761 538
|775 032
|16 443
|Санкт-Петербург
|362 702
|364 475
|372 772
|10 070
|Московская область
|359 660
|362 637
|367 431
|7 771
|Краснодарский край
|278 366
|278 872
|280 675
|2 309
|Свердловская область
|203 256
|203 920
|205 271
|2 015
|Новосибирская область
|146 255
|147 095
|148 224
|1 969
|Татарстан
|159 252
|160 009
|161 023
|1 771
|Ленинградская область
|64 844
|65 359
|66 256
|1 412
|Дагестан
|37 050
|37 406
|38 202
|1 152
|Башкирия
|127 610
|128 025
|128 756
|1 146
Рост абсолютных цифр и стабильное нахождение в топ-7 лидеров понятно: Татарстан — один из самых развитых в России регионов в экономическом плане. В марте республика была на шестом месте в стране по показателю новых открытий. Однако в процентном соотношении республика прибавила не так существенно: всего 1,1%. Лидерами по процентному росту оказались Чечня, Ингушетия и Чукотка (5,72%, 3,98% и 3,65% соответственно).
Лидер в Поволжье по количеству юрлиц
По количеству открывшихся юрлиц республика удерживает уверенное первое место в Поволжье. Следом с большим отрывом идут Башкортостан (786 новых юридических лиц), Нижегородская (696) и Самарская (590) области. Антилидеры этого рейтинга — Мордовия (минус 1 юрлицо за два месяца) и Марий Эл (открылось всего 36 предприятий).
Главный фактор роста — количество микропредприятий (с численностью сотрудников до 10 человек). Их в республике стало больше на 1439. Следом за Татарстаном по этому показателю идет Башкортостан с показателем почти вдвое меньше (790). Дальше идут Нижегородская (714) и Самарская (616) области.
Топ-10 регионов ПФО по количеству микропредприятий, открывшихся с 10 марта по 10 мая
|Регион
|март 2020
|апрель 2020
|май 2020
|прирост
|Татарстан
|68 939
|69 722
|70 378
|1 439
|Башкортостан
|48 710
|49 197
|49 500
|790
|Нижегородская область
|54 676
|55 123
|55 481
|714
|Самарская область
|64 439
|64 753
|65 055
|616
|Пермский край
|39 447
|39 697
|39 888
|441
|Саратовская область
|24 842
|25 009
|25 153
|311
|Удмуртия
|22 346
|22497
|22 620
|274
|Пензенская область
|13 231
|13 311
|13 390
|159
|Ульяновская область
|16 140
|16 199
|16 267
|127
|Чувашия
|13 488
|13 537
|13 604
|116
А вот по числу новых ИП Татарстан не входит и в тройку лидеров: в Самарской области за период с 10 марта по 10 мая работать начали 548 «ипэшников», в Нижегородской — 393, в Башкирии — 360, в Пермском крае 378. Мы только пятые. Отрицательный прирост по этому показателю показали Чувашия (ИП в республике стало меньше на 120 единиц) и Кировская область (210 закрывшихся ИП).
Отрицательный прирост по малым предприятиям, незначительный — по средним
Сведений в реестре о малых и средних предприятиях в Поволжье (и в стране в целом) немного. По обновленным данным реестра, в регионе за два месяца баланс увеличился только на 9 средних предприятий (4 прибавились в Татарстане, 3 в Саратовской области, по два в Башкирии и Нижегородской области). В Кировской, Самарской областях и в Мордовии предприятия из разряда средних выбывали из реестра.
Отток из таблицы малых предприятий существеннее. В Поволжье всего их стало меньше на 109 единиц. Прирост (по 1 предприятию) показали только Пензенская и Саратовская области, в остальных регионах ПФО наблюдается отток. В Татарстане их стало меньше на 5. Лидеры по оттоку малых предприятий — Самарская область (-23), Нижегородская (-20), Пермский край (-17) и Удмуртия (-14).
Пока мы видим картину только по микропредприятиям и ИП
Многие эксперты продолжают связывать открытие новых микробизнесов с тем, что предприниматели стараются получить все возможности и преференции, которые может дать в сложившихся катастрофических для экономики условиях статус МСП. Постепенно легализуются самозанятые — до сих пор они имели совсем немного возможностей для маневра в условиях коронакризиса.
Несмотря на то что на значительную часть льгот (например, на налоговые каникулы) могут претендовать только предприятия, которые были включены в реестр МСП ФНС по состоянию на 1 марта, кое-какая поддержка «новичкам» все равно оказывается. Например, приостановление проверок и продление срока сдачи отчетности распространяется на все МСП, как и двукратное снижение ставки страховых взносов на зарплаты меньше МРОТ.
Значимых изменений количества малых и средних предприятий не наблюдается по причине того, что данные об этих изменениях загружаются в Единый реестр централизованно с меньшей периодичностью. Сведения о принадлежности хозяйствующего субъекта к категории субъектов малого и среднего предпринимательства обновляются 10 августа на основе тех данных, которые будут в распоряжении Федеральной налоговой службы по состоянию на 1 июля. Поэтому полная картина по этому вопросу появится как раз к августу.
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