Татарстан вошел в топ-6 регионов по количеству открывшихся МСП за март

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за март открылось на 1000 предприятий больше, чем закрылось

Печальные прогнозы и тревожные новости о плачевной ситуации, в которой оказался российский бизнес, — основная тема деловой аналитики в период коронавируса. Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza обнародовала исследование о том, как обстоит дело с открытием и закрытием малых и средних предприятий в России. Выяснилось, что в марте в России появились 89 587 новых МСП, а закрылись — 70 044. То есть баланс продолжает оставаться положительным.

Татарстан с 2,5 тысячи новых открывшихся МСП занимает шестое место в рейтинге регионов по абсолютному количеству открытий предприятий. Лидирует в топе, разумеется, Москва (11 тысяч новых предприятий), Московская область идет следом (6 тысяч), за ней — Санкт-Петербург (4,9 тысячи). Пятерку замыкают Краснодарский край (4 тысячи новых МСП) и Свердловская область (2,7 тысячи). Татарстан — шестой, Башкортостан с 2,2 тысячи — десятый.



Десятку топа «смертности» МСП замыкает все тот же Башкортостан, компанию ему составляет Татарстан: в обеих братских республиках закрылись по 1,7 тысячи предприятий. Лидирует по этому показателю опять Москва (минус 8 тысяч предприятий), следом идут Краснодарский край (3,6 тысячи) и Питер (3,2 тысячи предприятий).

Таким нехитрым образом можно вычислить, что за март в Татарстане открылось ровно на 1000 больше малых и средних предприятий, чем закрылось. Это хороший показатель: в Башкортостане он вдвое меньше (разница между открытыми и закрытыми предприятиями составила 500 единиц).

Кризис влечет за собой усиление бизнес-дауншифтинга

Есть мнение о том, что активная регистрация бизнесов — результат объявления новых мер государственной поддержки МСП. При этом надо понимать, что на большую часть льгот (например, на налоговые каникулы) могут претендовать только предприятия, которые были включены в реестр МСП ФНС по состоянию на 1 марта. А вот приостановление проверок и продление срока сдачи отчетности распространяется на все МСП, как и двукратное снижение ставки страховых взносов на зарплаты меньше МРОТ.

— Чтобы выжить, бизнесу приходится использовать все возможности и преференции, в том числе и те, которые дает статус МСП: специальные налоговые режимы, льготные

кредиты, квоты на госзакупки и государственные гарантии. В связи с падением спроса и разрастающимся кризисом в будущем мы сможем наблюдать усиление бизнес-дауншифтинга: часть средних предприятий перейдет в разряд малых, малые станут микро- и так далее. С одной стороны, это будет связано с естественным сокращением оборотов, с другой — с тем, что бизнес будет стремиться оптимизировать

катастрофические издержки и попытается найти законные возможности для получения статуса МСП. Предприниматели понимают: нужно начать де-юре соответствовать своему

новому положению, условно говоря, переодеться из делового костюма в комбинезон и извлечь максимум выгоды из перехода в новый сегмент, — объясняет Елена Трубникова, президент сети FinExpertiza.



Людмила Губаева