Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил одного из сотрудников больницы для пациентов с коронавирусом в московской Коммунарке сфотографировать Владимира Путина на телефон, а затем уничтожить смартфон. Видео опубликовал Life.

«По «Телеграму» отправите, там один только контакт — написано «Дима», телефон оставляете себе и потом уничтожаете», — поручил представитель Кремля.

Сам Песков объяснил свою просьбу тем, что времени на его дезинфекцию нет, а подвергать президента риску нельзя, пишет «Лента.ру».

Напомним, Путин сегодня посетил больницу в московской Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом. Для осмотра учреждения его одели в желтый защитный костюм.