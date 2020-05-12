В Нижнекамске начался весенний призыв в армию

В Нижнекамске с сегодняшнего дня начали работу призывные комиссии.

Военный комиссариат обеспечен всеми необходимыми средствами для защиты, уточнил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Так, на сборном пункте предусмотрено двукратное тестирование призывников на COVID-19, а по прибытии в воинскую часть новобранцы пройдут двухнедельный карантин, передает пресс-служба Нижнекамского района.



Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва с 1 апреля. Сроки призыва — с начала апреля до 15 июня 2020 года. Российские призывники отправятся к местам службы не раньше 20 мая из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В армию весной отправятся 3,1 тыс. татарстанцев.

