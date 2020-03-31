Призывники в России отправятся к местам службы в мае
Российские призывники отправятся к местам службы не раньше 20 мая из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Таким образом, были внесены корректировки в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок солдат в войска, сообщает RT со ссылкой на официальный печатный орган оборонного ведомства.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва с 1 апреля. Сроки призыва — с начала апреля до 15 июня 2020 года.
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