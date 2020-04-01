Призыв-2020: в армию отправят три тысячи татарстанцев. Но попозже

Фото: Олег Тихонов

Военкоматы на «коронавирусном» положении

Весенний призыв в армию начался в установленные сроки, президентский указ об этом подписан, и запланированные на весенний призыв 3,1 тысячи татарстанцев так или иначе отправятся в армию — об этом заявил сегодня военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Но, как ранее писало «Реальное время», коронавирус все же внесет свои коррективы в призывную кампанию. Призывные комиссии не начнут работу 1 апреля.

— С целью предотвращения распространения коронавируса явка граждан запланирована не ранее 13 апреля. Первые отправки призывников со сборного пункта в войска запланированы на 20 мая этого года, — заявил Погодин.

Таким образом, начало работы призывных комиссий сдвигается на две недели, а первая отправка — почти на месяц.

Погодин также рассказал, как военкоматы будут работать в условиях коронавируса. На входе будет так называемая «барьерная зона». Там призывнику замерят температуру бесконтактным термометром, продезинфицируют руки и выдадут медицинскую маску. Если у призывника обнаружат высокую температуру, его передадут медикам для обследования.

Погодин рассказал, как военкоматы будут работать в условиях коронавируса. Фото Олега Тихонова

Также в военкомате всех будут тестировать на наличие коронавируса.

— Призывники будут направляться на службу только при отрицательном результате тест-системы на коронавирус, — заявил Погодин.

Мебель и оборудование кабинетов военкомата будут дезинфицировать, а перед началом медосвидетельствования всех проинструктируют на предмет выполнения санитарных норм. А всего в военкоматы в этот призыв вызовут до 16 тысяч человек.

Уже по приезде в воинские части всех новоприбывших поместят на 14-дневный карантин.

Повестка придет вместе с полицейским?

Но ряд вопросов о призыве фактически остались без ответа. Так, по-прежнему непонятно, как доставить призывнику повестку, и если он ее все же получит, то как ему добраться до военкомата? Недавнее постановление кабмина РТ о порядке получения разрешений на перемещения по городу содержит исчерпывающий перечень причин, по которым житель республики может выйти из дома на далекое расстояние, и о призыве и военкоматах там ничего не говорится.

Сергей Погодин ограничился лишь общим комментарием по этим вопросам.

— Министром обороны поставлена задача: всех отправить в Вооруженные силы здоровыми. Для этого будет проведена полная проверка. По прибытии в воинские части все призывники, уже военнослужащие, будут помещены на 14-дневный карантин, где окончательно проверят их здоровье. В армии должны служить только здоровые. Вся эта система, она будет работать.

Недавнее постановление кабмина РТ о порядке получения разрешений на перемещения по городу содержит исчерпывающий перечень причин, по которым житель республики может выйти из дома на далекое расстояние, и о призыве и военкоматах там ничего не говорится. Фото Олега Тихонова

По вопросу доставки повесток вскользь высказался врио военного прокурора Казанского гарнизона Карен Додонов.

— В случае невозможности вручения повесток гражданам, подлежащим призыву на военную службу, обязанность по обеспечению прибытия этих граждан на такие мероприятия возлагается на соответствующие органы внутренних дел на основании письменного обращения военных комиссариатов. Поэтому работа в этом направлении будет продолжена.

Таким образом, розыском самоизолировавшихся призывников и доставкой им «писем счастья», похоже, займутся сотрудники МВД.

Призыв в Татарстане в числах

Как было сказано выше, в этот призыв из Татарстана отправятся служить 3,1 тысячи человек, но в военкоматы нужно будет явиться более 16 тысячам человек. Большая часть, 47%, отправится в Сухопутные войска, 13% — в Воздушно-космические силы, по 8% — в РВСН и Войска национальной гвардии, еще по 7% — в ВДВ и спецназ. В подшефные Татарстану части направят более тысячи призывников. Альтернативную гражданскую службу отправятся проходить 30 человек.

В этот призыв из Татарстана отправятся служить 3,1 тысячи человек. Фото Олега Тихонова

Свою статистику привел и врио военного прокурора — по нарушениям в призывных кампаниях 2019 года. За этот период прокуратура выявила 129 нарушений законодательства, вынесла шесть представлений. В основном речь идет о нарушении сроков — но, как мы помним, в военкоматах выявляются и более серьезные нарушения.

— Типичными нарушениями являются несвоевременное проведение мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Имеют место случаи необоснованной выдачи гражданам военных билетов, — добавил Карен Додонов.

Александр Артемьев