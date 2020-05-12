Шевченко: «Поддерживаю Кареева. Наивно ждать, что Метсола превратится в слабого вратаря»

Журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко прокомментировал переход вратаря «Салавата Юлаева» Андрея Кареева в финский ТПС. Российский голкипер проведет следующий сезон в чемпионате Финляндии.

«Уважаю решение голкипера, который просил обмена из Уфы, но не получил одобрения. Но в 25 лет не хочется сидеть за спиной Юхи Метсолы, ведь у Андрея не было бы шансов играть много, в какой бы форме не находился финн. Если он будет показывать средний хоккей, то все равно будет выходить на лед. Ждать травмы — глупо. Надеяться, что Метсола совсем провалится и превратится в слабого вратаря — наивно», — считает Шевченко.

Ранее сообщалось, что Кареев недоволен нынешней ролью сменщика Юхи Метсолы в «Салавате Юлаеве» и попросил об обмене из клуба.

Уфимцы на прошлой неделе выменяли из «Трактора» вратаря Владислава Сухачева. Таким образом, в ближайшее время Кареев может быть обменян из клуба.

В прошедшем сезоне 25-летний голкипер провел 18 матчей в регулярном первенстве КХЛ, отразил 91,8% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,30. В плей-офф Кубка Гагарина в серии с «Авангардом» вратарь сыграл две встречи, в которых отбил 13 из 14 бросков.