Вратарь Кареев может быть обменен из «Салавата Юлаева»

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев может быть обменен в один из клубов КХЛ. Об этом сообщает издание «Горобзор».

Действующее соглашение Кареева с «Салаватом Юлаевым» заканчивается 30 апреля 2020 года и он становится ограниченно свободным агентом. Уфимцы не смогли договориться с игроком по новому контракту, в связи с чем решили обменять его в другой клуб.

По данным источника, в уфимском клубе намерены получить за голкипера другого сменщика для Юхи Метсолы или полевого игрока под третье звено команды.

В прошедшем сезоне 25-летний голкипер провел 18 матчей в регулярном первенстве КХЛ, отразил 91,8% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,30. В плей-офф Кубка Гагарина в серии с «Авангардом» вратарь сыграл две встречи, в которых отбил 13 из 14 бросков.

Кареев выступает за «Салават Юлаев» с сезона-2017/18, перейдя из нижнекамского «Нефтехимика».

Ранее сообщалось, что вратарь рассчитывает уехать в НХЛ, однако чуть позже сам голкипер опроверг эту информацию.