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«Салават Юлаев» выменял из «Трактора» вратаря Сухачева

16:08, 06.05.2020
«Салават Юлаев» выменял из «Трактора» вратаря Сухачева
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» произвел обмен с челябинским «Трактором» с участием двух хоккеистов.

В результате сделки уфимский клуб получил права на вратаря Владислава Сухачева. 21-летний голкипер является бронзовым призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России.

В минувшем сезоне Сухачев провел 5 матчей в регулярном первенстве КХЛ, в которых показал 91,7% отражения бросков, пропуская 2,45 шайбы за игру.

В обратном направлении перешел защитник Станислав Гареев, последние четыре сезона проведший в составе «Салавата Юлаева».

Напомним, ранее уфимский клуб объявил о назначении нового главного тренера команды.

СпортХоккей Башкортостан
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