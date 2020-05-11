Кареев из «Салавата Юлаева» перешел в финский ТПС

Вратарь Андрей Кареев подписал однолетний контракт с финским клубом ТПС, сообщает издание "Чемпионат".

Права на голкипера в КХЛ останутся в «Салавате Юлаеве», за который он выступал последние три сезона.

В прошедшем сезоне 25-летний голкипер провел 18 матчей в регулярном первенстве КХЛ, отразил 91,8% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,30. В плей-офф Кубка Гагарина в серии с «Авангардом» вратарь сыграл две встречи, в которых отбил 13 из 14 бросков.

Ранее Кареев выложил у себя в «Инстаграме» сторис, где попрощался с Уфой.