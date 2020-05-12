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Минниханов поздравил с профессиональным праздником медсестер

09:13, 12.05.2020
Минниханов поздравил с профессиональным праздником медсестер

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил медсестер с профессиональным праздником. Он опубликовал поздравительную открытку в своем «Инстаграме».

«Всех медсестер поздравляю с профессиональным праздником. Спасибо вам от всех татарстанцев за милосердие и заботу о пациентах. Берегите себя!» — подписал картинку президент РТ.

Ранее Минниханов поздравил с профессиональным праздником работников скорой помощи, посетив станцию скорой медицинской помощи.

Общество Татарстан
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