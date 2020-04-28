Минниханову показали «скорые», которые будут выезжать к больным коронавирусом

Во вторник, 28 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов посетил казанскую станцию скорой медицинской помощи (ССМП). Он пообщался с медиками и осмотрел машины.

В частности, главе республики показали кареты скорой помощи, которые предназначены для выездов к пациентам с коронавирусной инфекцией.

«В ближайшее время мы ждем новые реанимобили. В борьбе за здоровье людей техническое оснащение очень важно для нас», — рассказал главврач казанской ССМП Фарид Галяутдинов.

Общаясь с врачами, Минниханов поздравил их с профессиональным праздником, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин пообещал официально закрепить за 28 апреля статус профессионального праздника работников скорой помощи.