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Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

17:16, 11.05.2020
Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

Синоптики Татарстана объявили на ближайшие дни штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью лесов.

На преобладающей территории республики 12 и 13 мая сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-го класс), говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Аналогичное объявление было сделано 6 мая.

Напомним, в республике введен особый противопожарный режим, запрещающий жечь траву и мусор, разводить открытый огонь.

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