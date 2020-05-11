Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов
Синоптики Татарстана объявили на ближайшие дни штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью лесов.
На преобладающей территории республики 12 и 13 мая сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-го класс), говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.
Аналогичное объявление было сделано 6 мая.
Напомним, в республике введен особый противопожарный режим, запрещающий жечь траву и мусор, разводить открытый огонь.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым