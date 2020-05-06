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Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

15:18, 06.05.2020
Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

Синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение. Согласно сообщению, с 7 по 13 мая в республике ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

Напомним, что в ближайшие дни в РТ прогнозируется жаркая и сухая погода. Грозу метеорологи допускают только 10 мая.

Ранее в МЧС республики рассказали, что за сутки были обнаружены два поджигателя, по вине которых начались природные возгорания.

Общество Татарстан
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