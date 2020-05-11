Самый дорогой подержанный транспорт в Казани стоит почти $2 млн

Вертолеты как у Хайруллина и не только

Самое дорогое подержанное транспортное средство, доступное сейчас покупателям из Казани на одном из сайтов бесплатных объявлений на данный момент, — вертолет Bell 407. Неназванная авиакомпания продает его за 110 миллионов рублей (1,5 миллиона долларов).

Вертолет черного цвета был выпущен в 2005 году и налетал 2 300 часов. Его максимальная скорость — 259 км/ч, дальность полета без дозаправки — 624 км. На сайтах вертолетных дилеров новый Bell 407 продается за 4,5 миллиона долларов.

Вертолет этой модели несколько месяцев назад широко засветился в СМИ по трагическому поводу. Именно в результате жесткой посадки Bell 407 7 февраля погиб депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин. Помощник Хайруллина Рамис Газизов считает причиной крушения вертолета плохую видимость, а вот транспортный прокурор Тимур Кебеков назвал две версии крушения — человеческий фактор и техническую неисправность (последний фактор может и снизить шансы на то, что покупатель найдется именно в Татарстане).

Вторая по дороговизне — яхта Princess F52. Семнадцатиметровое судно выставили на продажу, в том числе и в Казани, но физически она сейчас стоит на приколе в греческих Афинах. За яхту 2017 года выпуска просят 66,6 миллиона рублей. В ней четыре каюты. Продавцы перечисляют множество «плюшек», которые покупатель получит вместе с элитной яхтой: ледогенератор в салоне, аудиосистема Harman Kardon, 40-дюймовый LED телевизор c функцией 3D, система кондиционирования воздуха реверсивного типа, лежаки для загорания. И «вишенка на торте» — элитные столовые приборы и фужеры с логотипом Princess (по шесть для вина и виски).

Тройку самых дорогих подержанных средств для передвижения, доступных рачительным казанцам, замыкает еще один вертолет — Robinson R66. За него просят 35,5 миллиона рублей, или 490 тысяч долларов. Продавец отмечает, что из-за колебания курса доллара цена может меняться.

Белый вертолет с серым кожаным салоном был выпущен в марте 2013 года и уже в апреле запущен в эксплуатацию. На конец апреля этого года он налетал 1490 часов. Он активно эксплуатируется до сих пор, поэтому «пробег» с каждым днем меняется. У судна пять пар гарнитур Dаvid Сlаrk, дополнительный топливный бак на 200 литров, чехол на кабину, комплект швартовок и буксировочные колеса.

«Самый дешевый» транспорт — автомобили

На четвертом месте рейтинга — моторная яхта 42 STC за 18,8 миллиона рублей 2011 «года рождения». Сейчас ее уже сняли с производства, то есть купить ее можно только б/у.

Длина яхты 13,41 метра, ширина — 3,96 метра. Судно имеет несколько пассажирских кают, плавательную платформу внушительной площади, обеденную зону с большим квадратным столом, салон с полностью укомплектованным камбузом, диван со столом.

И пятерку замыкает Mercedes-Benz G-класса, выпущенный в 2017 году. За него просят «всего» 14,3 миллиона рублей. Автомобиль наездил более 10 тысяч километров, но, по заверениям продавца, находится в хорошем состоянии. Максимальная скорость внедорожника 210 км/ч, до 100 км/ч он может разогнаться за 7,4 секунды. По ПТС у него был один владелец. Синий «гелик» уже пытались один раз продать, но покупатель так и не нашелся.

Дарья Пинегина