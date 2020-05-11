Главное о коронавирусе на 11 мая: шестая смерть в Татарстане и отмена пропускной системы

Отмена СМС-пропусков в Татарстане

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 90 новых случаев COVID-19; 33 человека госпитализированы, 57 лечатся на дому (у них легкая или бессимптомная форма заболевания).

Всего в Татарстане зарегистрирован 1 761 случай COVID-19, шесть человек умерли. Выздоровевших за весь период 475 (+28 за последние сутки). Татарстан занимает 12-е место по числу заболевших среди регионов России.

Сегодня в РТ зарегистрировали шестой случай смерти пациента от коронавируса. Житель Елабужского района 1950 года рождения умер 9 мая. 13 апреля он был госпитализирован в Тукаевскую ЦРБ. Далее его перевели в горбольницу №2 в Набережных Челнах с тяжелой формой COVID-19, осложненной внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. С 30 апреля мужчина был подключен к аппарату ИВЛ, имел тяжелые формы хронических заболеваний и полиорганную недостаточность.

С 12 мая жителям РТ не надо будет оформлять СМС-пропуск для выхода на улицу. За полтора месяца работы сервиса, в нем зарегистрировались свыше 1 млн 700 тысяч татарстанцев. Выдано более 13 млн разрешений на выход из дома.

Правительство Татарстана со вторника разрешило возобновить работу автосалонам, индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым в большинстве сфер деятельности.



Открываются непродовольственные отдельно стоящие магазины площадью до 400 квадратных метров.

С 12 мая в Татарстане нельзя находиться в транспорте (включая такси) без масок и перчаток.

С завтрашнего дня в РТ нельзя будет посещать детские и спортивные площадки, в том числе во дворах многоквартирных дворов.



Зато снова разрешают торжественные регистрации браков: при церемонии смогут присутствовать не более десяти человек.



Со вторника в РТ открываются детские сады. Туда будут пускать детей со справками от врачей и при отсутствии признаков ОРВИ.

Продажа масок и перчаток по талонам в РФ

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса. Из больниц по выздоровлению выписали 5 495 человек.

Таким образом, число зараженных выросло до 221 344, а выздоровевших — до 39 801. Количество активных случаев составляет 173 467.

Зафиксировано 94 новых смерти. На данный момент от коронавируса умерли 2009 россиян.

Топ-10 регионов по количеству заболевших

В Сочи из больницы сбежала заразившаяся коронавирусом пациентка. В ночь с 8 на 9 мая она перелезла через бетонный забор, сейчас ее ищут.

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе Минпромторга Денису Мантурову продавать защитные маски, перчатки и санитайзеры по талонам, чтобы исключить спекуляции на этих предметах.

Жительница Ульяновска пришла в отдел полиции с заявлением на бывшего мужа, а ее оштрафовали за отсутствие медицинской маски.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выразила надежду, что страна уже преодолела пик эпидемии и вышла на плато.

В метро Санкт-Петербурга начали устанавливать вендинговые автоматы для продажи медицинских масок и перчаток. Их ношение обязательно в транспорте и общественных местах города с 12 мая.

Регионы-лидеры по количеству нарушителей самоизоляции — Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан, сообщают в МВД РФ. Там зарегистрировано максимальное соотношение количества составленных протоколов к количеству жителей.

Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Вспышки коронавируса до конца 2022 года

По состоянию на 10.25 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 4 103 152 превысило 4 млн. Из них 282 727 человек умерли. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По числу заболевших на первом месте по-прежнему находятся США (1 329 799). На второй строчке идет Испания (224 350). Примечательно, что последние сутки Великобритания (220 449) сместила Италию (219 070) с третьего места. Пятерку, как вчера, замыкает Россия (209 688, данные ресурса еще не обновлены).

По количеству летальных исходов впереди США (79 528), Великобритания (31 930), Италия (30 560), Испания (26 621), Франция (26 383).

Ученые США выяснили, что коронавирус может проникать в организм через глаза.



Во Франции окончательно отменили проведение Каннского кинофестиваля. Ранее его переносили.



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В Гане заболевший коронавирусом сотрудник рыбозавода в портовом городе Тема заразил 533 своих коллеги и таким образом обеспечил больше половины коронавирусных случаев в своей стране за неделю.

Специалисты в США считают, что в ближайшие полтора-два года коронавирус не исчезнет и вспышки заболевания будут повторяться до конца 2022 года.

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Автопроизводитель Mazda Motor запросил кредиты на $2,8 млрд у трех больших банков Японии, чтобы справиться со сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

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Дарья Пинегина