Минцифры РТ объявило об отмене системы СМС-пропусков и подвело итоги работы

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Министерство цифрового развития официально объявило об отмене сервиса цифровых пропусков, запущенного в начале периода самоизоляции.

По данным ведомства, за полтора месяца работы сервиса, в нем зарегистрировались свыше 1 млн 700 тысяч татарстанцев. Выдано более 13 млн разрешений на выход из дома. 31 тысячу цифровых пропусков получили 4 тысячи самозанятых.

Сервис прекратит работу 12 мая. База с персональными данными должна быть уничтожена. Об этом сообщат дополнительно.

