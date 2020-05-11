С завтрашнего дня в Татарстане отменяются СМС-пропуска

Фото: Максим Платонов

С завтрашнего дня, 12 мая, жителям РТ не надо будет оформлять СМС-пропуск для выхода на улицу. Информация опубликована на портале Кабмина РТ.

Согласно документу, отменяются все ранее принятые ограничительные меры. Пропуска отменены, а самоизоляция теперь носит рекомендательный характер. При этом становится обязательным масочный режим и ношение перчаток. Ограничиваются межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, за исключением маршрутов регулярных перевозок. Остаются под запретом проведение массовых досуговых и культурных мероприятий, работа кинотеатров, спортивных и досуговых учреждений, торгово-развлекательных центров, ресторанов и кафе, бань и саун.