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С завтрашнего дня в Татарстане отменяются СМС-пропуска

06:15, 11.05.2020
С завтрашнего дня в Татарстане отменяются СМС-пропуска
Фото: Максим Платонов

С завтрашнего дня, 12 мая, жителям РТ не надо будет оформлять СМС-пропуск для выхода на улицу. Информация опубликована на портале Кабмина РТ.

Согласно документу, отменяются все ранее принятые ограничительные меры. Пропуска отменены, а самоизоляция теперь носит рекомендательный характер. При этом становится обязательным масочный режим и ношение перчаток. Ограничиваются межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, за исключением маршрутов регулярных перевозок. Остаются под запретом проведение массовых досуговых и культурных мероприятий, работа кинотеатров, спортивных и досуговых учреждений, торгово-развлекательных центров, ресторанов и кафе, бань и саун.

Общество Татарстан
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