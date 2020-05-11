В Татарстане открывают автосалоны и разрешают работу ИП
Правительство Татарстана разрешило возобновить работы автосалонам, индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым большинства сфер деятельности.
Новая редакция постановления кабмина РТ «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» с 12 мая разрешает возобновить работу автосалонам и непроводольственным магазинам, наряду с продуктовыми магазинами.
Также разрешается возобновить работу индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым большинства сфер деятельности. Для них установлены требования по регулярной дезинфекции и проветриванию рабочих мест.
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