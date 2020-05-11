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В Татарстане открывают автосалоны и разрешают работу ИП

09:03, 11.05.2020
В Татарстане открывают автосалоны и разрешают работу ИП
Фото: Максим Платонов

Правительство Татарстана разрешило возобновить работы автосалонам, индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым большинства сфер деятельности.

Новая редакция постановления кабмина РТ «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» с 12 мая разрешает возобновить работу автосалонам и непроводольственным магазинам, наряду с продуктовыми магазинами.

Также разрешается возобновить работу индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым большинства сфер деятельности. Для них установлены требования по регулярной дезинфекции и проветриванию рабочих мест.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане отменен режим СМС-пропусков

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