Минпросвещения планирует начать учебный год 1 сентября в очном формате

Новый учебный год в России планируется начать 1 сентября в очном формате. Об этом заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

По словам Глушко, удаленное обучение в школах на постоянной основе не будет введено «при нашей с вами жизни точно». Как сказал замминистра в интервью радиостанции «Комсомольская правда», только 15% школ в России технически готовы вести все уроки в дистанционном режиме.

Напомним, 12 мая татарстанские школьники продолжат учебу в дистанционном режиме. Учащиеся с 1-го по 8-й класс завершат учебный год 23 мая. Учащиеся 9—11-х классов закончат учиться 30 мая. Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август.



