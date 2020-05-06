В Минобрнауки Татарстана рассказали, как школьники завершат учебный год

Министерство образования и науки Татарстана разъяснило, как будет продолжаться учебный процесс после майских праздников.



Так, 12 мая татарстанские школьники продолжат учебу в дистанционном режиме. Планируется, что учащиеся с 1-го по 8-й класс завершат учебный год 23 мая.

Учащиеся 9—11-х классов закончат учиться 30 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, обучение в дистанционном режиме татарстанские школьники начали с 6 апреля в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавирусной инфекции.