Ипотека с господдержкой в Банке «Аверс» под 6,5% годовых

Фото: предоставлено ООО Банк «Аверс»

С целью поддержки населения и строительной отрасли Республики Татарстан Банк «Аверс» начал прием заявок на льготную ипотеку под 6,5% годовых в рамках новой программы государственного субсидирования.



По программе «Ипотека с государственной поддержкой 2020» можно приобрести готовое жилье у юридического лица или строящееся у аккредитованного застройщика по договору участия в долевом строительстве.



Кредит от 300 тысяч рублей до 3 млн рублей выдается сроком на 20 лет.



Условием заключения кредитного договора является внесение заемщиком минимального первоначального взноса в размере 20% от стоимости залогового жилья. В качестве обеспечения банк принимает приобретаемую недвижимость, залог прав требования (для строящегося жилья).



Процентная ставка может быть увеличена на 1 процентный пункт при отсутствии у банка информации об оплаченном взносе по договору личного или имущественного страхования.



Льготную ипотеку можно оформить до 1 ноября 2020 года, низкая процентная ставка сохраняется на весь срок кредитования при условии обслуживания кредита без просрочек.



Оставить заявку на ипотечный кредит можно на сайте Банка aversbank.ru . Сотрудники Банка дистанционно проконсультируют вас и организуют полное сопровождение процесса от принятия заявки до завершения сделки.



Более подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщикам, необходимых документах можно получить в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.



ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

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