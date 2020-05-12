Ипотека с господдержкой в Банке «Аверс» под 6,5% годовых
С целью поддержки населения и строительной отрасли Республики Татарстан Банк «Аверс» начал прием заявок на льготную ипотеку под 6,5% годовых в рамках новой программы государственного субсидирования.
По программе «Ипотека с государственной поддержкой 2020» можно приобрести готовое жилье у юридического лица или строящееся у аккредитованного застройщика по договору участия в долевом строительстве.
Кредит от 300 тысяч рублей до 3 млн рублей выдается сроком на 20 лет.
Условием заключения кредитного договора является внесение заемщиком минимального первоначального взноса в размере 20% от стоимости залогового жилья. В качестве обеспечения банк принимает приобретаемую недвижимость, залог прав требования (для строящегося жилья).
Процентная ставка может быть увеличена на 1 процентный пункт при отсутствии у банка информации об оплаченном взносе по договору личного или имущественного страхования.
Льготную ипотеку можно оформить до 1 ноября 2020 года, низкая процентная ставка сохраняется на весь срок кредитования при условии обслуживания кредита без просрочек.
Оставить заявку на ипотечный кредит можно на сайте Банка aversbank.ru. Сотрудники Банка дистанционно проконсультируют вас и организуют полное сопровождение процесса от принятия заявки до завершения сделки.
Более подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщикам, необходимых документах можно получить в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.
ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.
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