В Татарстане впервые зарегистрировали договор долевого участия по льготной ипотеке

Сегодня правление Росреестра по Татарстану впервые зарегистрировало договор долевого участия с применением механизма эскроу-счета по льготной ипотеке в 6,5% годовых.

Договор заключен с семьей, которая приобрела у застройщика квартиру в Казани, отметили в ведомстве.



Напомним, 16 апреля президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил запустить специальную льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорт-класса со ставкой в 6,5% для граждан. Остальную часть будет субсидировать государство. В рамках программы можно будет взять ипотеку на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн — в Москве и Санкт-Петербурге. Правительство утвердило программу 23 апреля. С конца апреля получить ипотеку по этой ставке можно и в Татарстане.